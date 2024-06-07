ООН внесла Израиль в черный список за убийство детей

ООН внесла Израиль в черный список стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах конфликтов, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш военному атташе Израиля в США Хеди Зильберману.

«На следующей неделе опубликуют доклад ООН, согласно которому израильские военные убили и ранили тысячи детей, бомбили гражданские объекты и препятствовали оказанию гуманитарной помощи. Это может привести к эмбарго на поставки оружия», – пишет газета Yedioth Ahronoth.

Израиль заранее знал о такой вероятности и пытался переубедить руководство ООН. Но решение принято. Израиль станет первой демократической страной в списке, куда ранее внесли террористические организации, а также Афганистан, Колумбию, Ирак, Мали, Мьянму.

По данным Минздрава Газы, число погибших жителей анклава достигло 36 731 человек, раненых – 83 530 человек. За последние 24 часа израильские военные убили 77 палестинцев и ранили еще 221. Число погибших в результате удара Израиля по школе БАПОР на территории лагеря беженцев превысило 40 человек.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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