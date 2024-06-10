В США во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей

В США во время родео бык преодолел ограждение и ранил зрителей. По последним данным, пострадали три человека.

Инцидент произошел в городе Систерс американского штата Орегон после. Во время заключительной части заезда бык перескочил ограждение. Различные травмы получили три человека.

Организаторам удалось усмирить разъяренного быка и поместить его в загон. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего двоих отправили в больницу на лечение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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