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В США во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей

В США во время родео бык преодолел ограждение и ранил зрителей. По последним данным, пострадали три человека.

Инцидент произошел в городе Систерс американского штата Орегон после. Во время заключительной части заезда бык перескочил ограждение. Различные травмы получили три человека.

Организаторам удалось усмирить разъяренного быка и поместить его в загон. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего двоих отправили в больницу на лечение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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