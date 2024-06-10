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В США черный медведь убил пенсионерку и съел ее

В американском штате Калифорния обнаружили останки 71-летней женщины. Расследование показало, что пенсионерку убил медведь барибал. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Первоначально следователи решили, что пожилая жительница Даунивилля скончалась в своем доме, а медведь забрел туда и объел труп. Однако вскрытие показало, что зверь укусил женщину за шею, что и стало причиной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что пенсионерка подкармливала бродячих кошек на своем участке и разбрасывала мусор. Это привлекало диких животных. Дочь женщины сообщила, что той однажды пришлось ударить по морде медведя, который пытался вломиться в дом через разбитое окно.

Как правило, черные медведи не представляют опасности для человека, как, например, гризли, которые отличаются своей агрессивностью. Вероятно, барибал, чувствуя легкую добычу, потерял свой естественный страх перед людьми и напал на женщину.

После случившегося власти штата посоветовали жителям закрывать на ночь двери и окна в доме, запирать автомобиль и не оставлять на улице ничего съедобного, включая пищевые отходы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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