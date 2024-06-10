США решили договориться с ХАМАС в обход Израиля

Белый дом США решил договориться с движением ХАМАС об освобождении американцев из числа заложников. Обсуждение пройдет при посредничестве Катара, но без представителей Израиля, передает NBC News.

Чиновники обсудили возможность прямой сделки с ХАМАС на случай, если стороны палестино-израильского конфликта не смогут договориться о прекращении огня и освобождении заложников. Тогда США вновь привлекут Катар в качестве посредников, но израильских дипломатов на встречу звать не будут.

«Израиль не будет участвовать в переговорах, которые мы проведем с ХАМАС через катарских посредников», – сказал один из официальных лиц из администрации.

Вашингтон пока не решил, что будет предлагать в обмен на освобождение своих граждан. Чиновники уверены, что ХАМАС пойдет им навстречу без дополнительных условий, просто потому что такое соглашение «может рассорить США и Израиль».

В конце мая Вашингтон представил новый проект соглашения между ХАМАС и Тель-Авивом. План включал прекращение огня на шесть недель, освобождение оставшихся заложников и план восстановления сектора Газа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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