Байден рассказал о трех этапах нового плана урегулированию конфликта в секторе Газа

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме в пятницу, 31 мая, заявил, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС новое всеобъемлющее соглашение, которое предусматривает шестинедельное прекращение огня, возвращение оставшихся заложников и план восстановления сектора Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Все, кто хочет мира сейчас, должны возвысить свой голос и работать, чтобы сделать его реальным. Пришло время положить конец этой войне».

«В первом этапе предложенной Израилем движению ХАМАС сделке будет прекращение огня сроком на шесть недель, в течение которых Израиль и ХАМАС будут вести переговоры о постоянном прекращении боевых действий в Газе. Если переговоры продлятся дольше шести недель, прекращение огня будет продолжаться столько, сколько потребуется для заключения сделки. Второй этап будет включать передачу ХАМАСом всех оставшихся заложников, а Израиль выведет все свои силы из Газы. Заключительный этап будет касаться крупного плана реконструкции сектора Газа», – заявил Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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