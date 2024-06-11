Солдаты КНДР случайно забрели в Южную Корею

Около 20 военных КНДР ненадолго зашли на территорию Южной Кореи через сухопутную разделительную линию. Сеул расценил это происшествие как случайность, потому что солдаты вернулись на свою землю после предупредительных выстрелов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКН), днем северокорейские солдаты пересекли военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке. Военные Республики Корея сделали несколько предупредительных выстрелов, и солдаты КНДР вернулись на свою сторону границы. В ОКН происшествие посчитали случайностью и объяснили тем, что сейчас демилитаризованная зона заросла травой и кустами и обозначение границы плохо видно, передает агентство «Рёнхап».

Южная Корея решила возобновить действия военных, в том числе учения и укрепление обороны, вдоль границы с КНДР впервые с 2018 года. Сеул заявил, что такое положение сохранится, пока страны не вернут взаимное доверие.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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