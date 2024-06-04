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Южная Корея отказалась от ограничений на военную деятельность у границы с КНДР

Фото: Pixabay

Южная Корея решила возобновить действия военных, в том числе учения и укрепление обороны, вдоль границы с КНДР впервые с 2018 года. Сеул заявил, что такое положение сохранится, пока страны не вернут взаимное доверие, передает агентство «Рёнхап».

Сеул объявил о приостановке Всеобъемлющего военного соглашения от 19 сентября 2018 года после акции Пхеньяна по отправке воздушных шаров с мусором. После подписания соглашения между странами создали буферные зоны на суше и на море, в которых не проводились учения и артиллерийские стрельбы.

Южная Корея решила вернуть «к нормальному состоянию всю военную деятельность» своих вооруженных сил, ограниченную соглашением. Власти также намерены принять «все возможные меры» для защиты своей территории и безопасности граждан.

После пятилетнего периода налаживания дипломатических отношений ситуация на Корейском полуострове стремительно ухудшается. В Сеуле заявили о разработки плана «быстрого устранения» руководства КНДР на случай войны. Пхеньян же призвал своих военных готовиться к войне «как никогда».

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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