Украинцев предупредили об отключениях зимой: Украина потеряла 50% энергогенерации

Украина лишилась 50% вырабатывающих электроэнергию мощностей, а имеющихся запасов не хватит на зиму, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Отключения тепла и света могут длиться до 20 часов в день, а ситуация с электричество может ухудшиться в ближайшие дни.

С марта Украина лишилась около половины энергомощностей, и ситуация может ухудшиться со дня на день. При таких условиях тепла и света не хватит на зиму.

«До зимы осталось пять месяцев, и за это время еще могут быть удары. Мы не можем провести ремонт, не можем покрыть нехватку с помощью импорта. 50% недостаточно, чтобы пережить зиму. Даже сейчас, летом, мы живем с ограничениями, потому что не можем преодолеть дефицит», – сказал министр в интервью Reuters.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян предупредил, что с наступлением холодов отключения света и тепла могут стать продолжительными. Он уверен, что «определенные объемы обязательно будут восстановлены», но полностью избежать отключений не получится. По прогнозам ДТЭК, зимой отключения тепла и света могут составить до 20 часов в день. На восстановление некоторых ТЭС и ГЭС уйдут годы, а часть объектов не подлежит ремонту.

Ситуация со светом может ухудшиться «в ближайшие дни» из-за ремонта крупного энергоблока АЭС. Блок на тысячу МВт будет остановлен для ремонта, сообщил Энергоатом. Ведомство предупредило, что дефицит электроэнергии усилится.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что украинцы смогут пройти летний сезон почти без отключений подачи энергии, если откажутся от использования кондиционеров.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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