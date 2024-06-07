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Суббота, 8 июня 2024, 00:10 мск

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Шмыгаль призвал киевлян отказаться от кондиционеров

Шмыгаль Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 7 июня, заявил, чтобы «пройти сезон почти без отключений электричества», киевлянам не стоит пользоваться кондиционерами, – сообщают местные СМИ.

В эфире национального телемарафона Шмыгаль сказал: «На Украине сегодня не функционирует 62 энергоблока на ТЭС и ГЭС. Фактически разрушено 42 энергоблока, еще 20 гидроэнергетических блоков повреждено. Также в нерабочем состоянии – 73% ТЭС. При этом, кондиционеры в Киеве потребляют 350 мегаватт, а это половина всего потребления. Если их не включать – столица сможет пройти сезон почти без отключений простых потребителей».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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