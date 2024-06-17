В Турции 16 000 человек пострадали при жертвоприношении на Курбан-байрам

Около 16 тыс. человек получили травмы во время традиционного жертвоприношения в первый день праздника Курбан-байрам в Турции. Больше всего пострадавших в Анкаре – 1 274 человека, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«В первый день Курбан-байрама около 16 тыс. человек по всей стране, в том числе 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире, обратились в медицинские учреждения в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных», – написал Коджа в сервисе микроблогов.

Власти признают, что жители Турции нередко нарушают правила проведения церемонии, которые предписывают забивать животных в специально отведенных местах. Ежегодно тысячи участников церемонии обращаются за помощью к межикам.

В Иране во время праздника огня 26 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Традиционно, прыжки через костер в этот день символизируют очищение и избавление от бед.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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