российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 марта 2024, 08:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Иране во время праздника огня пострадали более четырех тысяч человек

В Иране 26 человек погибли, еще более четырех тысяч получили различные ранения во время празднования Чахаршанбе-Сури. Об этом сообщает Mehr.

Древний праздник огня в канун Нового года в Иране сопровождается разведением костров на улицах и применением пиротехники. Жители прыгают через огонь, что символизирует очищение и избавление от бед.

В прошлом году в ходе празднеств погибли 17 человек, более 700 пострадали. В этом году жертв стало больше. По последним данным, 26 человек получили смертельные травмы, еще 4,4 тысячи были ранены.

Чахаршанбе-Сури знаменует собой приход весны и возрождение природы. Праздник отмечается в ночь на последнюю среду календарного года, однако торжественные мероприятия начинаются за две-три недели.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Иран

Россия и Иран готовят договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве / «Агрессивная сущность США»: МИД России сделал заявление об американских ударах по Ираку и Сирии / «Может взорваться в любой момент»: в ЕС опасаются войны на Ближнем Востоке после ударов США / Авиаудар США по Ираку и Сирии: среди погибших и раненых есть мирные жители / Американская авиация поразила 85 целей в Ираке и Сирии / «Набирается критическая масса»: прямой конфликт США и Ирана грозит перерасти в Третью мировую войну / «Достаточно одной искры…» – военный эксперт из США о конфликте на Ближнем Востоке и перспективах Третьей мировой войны / В Иране во время атаки Пакистана погибли семь человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Иран,