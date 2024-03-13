В Иране во время праздника огня пострадали более четырех тысяч человек

В Иране 26 человек погибли, еще более четырех тысяч получили различные ранения во время празднования Чахаршанбе-Сури. Об этом сообщает Mehr.

Древний праздник огня в канун Нового года в Иране сопровождается разведением костров на улицах и применением пиротехники. Жители прыгают через огонь, что символизирует очищение и избавление от бед.

В прошлом году в ходе празднеств погибли 17 человек, более 700 пострадали. В этом году жертв стало больше. По последним данным, 26 человек получили смертельные травмы, еще 4,4 тысячи были ранены.

Чахаршанбе-Сури знаменует собой приход весны и возрождение природы. Праздник отмечается в ночь на последнюю среду календарного года, однако торжественные мероприятия начинаются за две-три недели.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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