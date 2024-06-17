В Чехии девять человек пострадали при взрыве оружейного склада

Склад с боеприпасами взорвался на военном полигоне в Чехии. Девять человек пострадали, их отвозят в больницы на вертолете, пишет портал Novinky.
ЧП случилось утром на военном полигоне Либава. Соседние деревни не эвакуировали, угроз для местных жителей нет. Какие именно боеприпасы взорвались и почему, не сообщается. Военная полиция начала расследование.
Пострадали девять человек, восьмерых уже отвезли в больницы, один пока находится на месте происшествия. Чтобы ускорить оказание помощи, задействовали два санитарных вертолета Службы спасения. Четырех раненых разместили в военном госпитале Оломоуца, еще четырех отвезли в обычную больницу. Местные медики отказываются от комментариев о состоянии пострадавших.
Ранее на оружейном заводе Mesko в Польше прогремел взрыв. Один человек погиб, один пострадал.
Прага, Наталья Рязанова
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