В Чехии девять человек пострадали при взрыве оружейного склада

Склад с боеприпасами взорвался на военном полигоне в Чехии. Девять человек пострадали, их отвозят в больницы на вертолете, пишет портал Novinky.

ЧП случилось утром на военном полигоне Либава. Соседние деревни не эвакуировали, угроз для местных жителей нет. Какие именно боеприпасы взорвались и почему, не сообщается. Военная полиция начала расследование.

Пострадали девять человек, восьмерых уже отвезли в больницы, один пока находится на месте происшествия. Чтобы ускорить оказание помощи, задействовали два санитарных вертолета Службы спасения. Четырех раненых разместили в военном госпитале Оломоуца, еще четырех отвезли в обычную больницу. Местные медики отказываются от комментариев о состоянии пострадавших.

Ранее на оружейном заводе Mesko в Польше прогремел взрыв. Один человек погиб, один пострадал.

Прага, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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