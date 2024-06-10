В результате взрыва на польском оружейном заводе погиб человек

На польском заводе Mesko, производившем оружие и 125-мм боеприпасы для Украины, произошел взрыв, в результате которого погиб человек, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия, говорится: «С сожалением сообщаем вам, что 10 июня около десяти часов утра на заводе Mesko в Скаржиско-Каменне произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, а другой находится в больнице под присмотром врачей. В настоящее время проводятся мероприятия по тушению пожара и обеспечению безопасности на месте происшествия».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube