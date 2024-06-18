В Сальвадоре 11 человек погибли из-за ливней

Мощные ливни в Сальвадоре привели к оползням и наводнениям по всей стране. По меньшей мере 11 человек стали жертвами стихии, пишет El Salvador.

Мощные ливни привели к тому, что многие реки разлились и начали топить соседние села. Напитавшаяся водой почва стала неустойчивой, в горных районах фиксируют оползни. Подтверждена гибель 11 человек, в их числе трех детей.

Власти объявили красный уровень опасности, а депутаты Законодательного собрания разрешили жителям не выходить на работу 18 июня в связи с разгулом стихии. 882 человека эвакуированы из зон с наибольшим риском затопления.

Повреждены 172 школы, множество частных домов. Сумма ущерба от ливней станет известна после того, как погода нормализуется. Но синоптики предупредили, что дождливая погода продлится еще пять дней и ливни могут стать даже сильнее.

На юго-востоке Китая порядка 45 тыс. человек эвакуированы из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Сан-Сальвадор, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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