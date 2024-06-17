Тысячи людей были эвакуированы на юго-востоке Китая из-за проливных дождей

Тысячи людей были эвакуированы на юго-востоке Китая после того, как проливные дожди обрушились на регион в минувшие выходные, вызвав наводнения и смертоносные оползни, сообщили власти и государственные СМИ страны в понедельник.

По данным государственной телекомпании CCTV, по состоянию на субботу было эвакуировано более 35 000 человек. По состоянию на утро понедельника более 10 000 человек были эвакуированы из Мэйчжоу, наиболее пострадавшего от наводнения города в провинции Гуандун.

По данным Министерства водных ресурсов, в понедельник на семнадцати водных путях в главном бассейне реки Хан «зафиксировано наводнение выше уровня тревоги».

Провинция Гуандун, экономический центр с населением 127 миллионов человек, входит в число частей южного Китая, которые ежегодно подвергаются наводнениям с апреля по сентябрь. Но в последние годы регион столкнулся с более сильными ливнями и сильными наводнениями.

В понедельник проливные дожди вызвали дальнейшие разрушения: в социальных сетях появились видеоролики из города Мэйчжоу на востоке Гуандуна, на которых видно, как речная вода почти выходит из берегов.

По данным CCTV, по состоянию на утро понедельника более 130 000 домохозяйств в городе и пригородах остались без электричества. Власти все еще пытаются связаться с некоторыми городами и деревнями в этом районе, сообщает CCTV.

По данным провинциального центра оповещения, выше по течению реки Хан в провинции Фуцзянь было объявлено предупреждение о наводнении из-за сильных дождей. Четыре человека погибли в результате серии оползней в прибрежной провинции.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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