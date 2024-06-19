Более 500 человек умерли от жары во время хаджа в Саудовской Аравии

Более 500 человек умерли во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии. Большинство погибло из-за жары: температура воздуха поднималась до 51 градуса и выше.

Порядка 323 погибших были египтянами, из них только один умер не из-за теплового удара. Около 60 человек были из Иордании, передает AFP со ссылкой на арабских дипломатов. Агентство AP со ссылкой на дипломатов обеих стран уточнило, что подтверждена смерть 41 иорданца и 35 тунисцев, совершавших хадж.

Также 2764 паломника получили тепловые удары. Многих доставили в больницу. Родственники некоторых паломников разыскивают их через соцсети, потому что близкие не выходят на связь. Некоторых нашли в больницах, но судьба других людей, которые отправились на гору Арафат и в Мину, пока неизвестна.

Ранее сообщалось о 14 погибших в результате тепловых ударов во время хаджа в Саудовской Аравии. Еще 17 человек числились пропавшими без вести.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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