В Саудовской Аравии 14 человек погибли во время хаджа, 17 – пропали без вести

В Саудовской Аравии 14 человек погибли во время ежегодного мусульманского хаджа.

Как сообщает Reuters, некоторые верующие скончались от тепловых ударов, где температура поднимается до отметки в +45 градусов по Цельсию и выше. Еще 17 человек пропали без вести. Эти данные были озвучены МИДом Иордании.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, хадж, который завершится 19 июня, является одним из крупнейших массовых мероприятий в мире, в котором, как ожидается, в этом году примут участие более 1,8 млн паломников.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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