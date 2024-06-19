Склад боеприпасов взорвался в столице Чада: есть погибшие

Склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене, что привело к серии взрывов. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил президент африканской страны Махамат Идрисс Деби Итно.

МИД страны сообщил, что возгорание случилось на крупнейшем в стране складе боеприпасов. Содержимое склада начало взрываться, в результате несколько человек погибли и пострадали. Военные оцепили территорию вокруг места пожара.

Позже глава государства принес соболезнования семьям погибших в результате инцидента. Число жертв и пострадавших не уточняется.

«Пожар на складе боеприпасов в лагере стратегического резерва причинил вред здоровью людей и материальный ущерб. Мир душам погибших, искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым», – цитируют сообщение президента «Известия».

Начато расследование, выясняются причины пожара.

В Чехии взорвался склад с боеприпасами на военном полигоне. Девять человек пострадали, их эвакуировали в больницы на вертолете.

Нджамена, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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