Греция предложила перевезти раненых в Газе детей в Европу

Глава МИД Греции Джордж Герапетритис предложил вывезти раненых и страдающих от голода детей из сектора Газа в Европу. Афины ищут партнеров для продвижения этой инициативы.

Министр заявил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Палестины Мохаммедом Мустафой и теперь ищет других партнеров. Герапетритис подчеркнул, что это будут не те мигранты, что ищут лучшей жизни. Перевезти пострадавших детей в Европу – строго гуманитарная задача.

«Нам нужно очень четко осознать эту трагедию. Европа должна быть открыта для раненых из Газы, а также для детей, которые сейчас сталкиваются с голодом или другими опасностями», – приводит слова греческого министра телеканал «Аль-Джазира».

По данным ООН, жителям сектора Газа приходится проходить большие расстояния по жаре, чтобы получить питьевую воду. Большая часть населения испытывает нехватку пищи, часть откровенно голодает.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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