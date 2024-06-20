Польша отменила выплаты для украинских беженцев

Власти Польши отменили выплаты на проживание и за размещение украинских беженцев в частном секторе. Перечисления из бюджета прекратятся с 1 июля.

Владельцы частных домов получали по 40 злотых (около 10 долларов) в день за каждого проживавшего у них украинца. Но власти заподозрили, что меру поддержки превратили в схему мошенничества. Все больше заявлений на выплаты поступало от граждан Украины, которые могли получать деньги за проживание собственных родственников, передает «Вести.ру».

Под отмену попали и единоразовые выплаты беженцам в размере 300 злотых (около 75 долларов). выплаты на украинских детей отменили еще раньше для семей, которые не отправляли детей в школу.

Социологи выяснили, что доля поляков, одобряющих поддержку Украины из бюджета, сократилась вдвое: с 62% до 31%.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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