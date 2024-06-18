СМИ: В Польше значительно ухудшилось отношение к Украине

Социологи Варшавского университета и Экономическо-гуманитарной академии провели исследование, согласно результатам которого в Польше с начала 2023 года в два раза ухудшилось отношение к Украине, – сообщает во вторник, 18 июня издание Rzeczpospolita.

В своей публикации польское издание со ссылкой на данные опроса, пишет: «Доля поляков, считающих, что страна должна безусловно оказывать помощь Украине, снизилась с января 2023 года в два раза, с 62 до 31%. «Скорее помогать» согласны 43%, против помощи Украине выступили 19% респондентов».

«Вне зависимости от ситуации, связанной с войной на Украине, Польша должна руководствоваться прежде всего собственными интересами считают 72% из числа опрошенных, 61% поляков уверены, что после войны украинским беженцам следует обязательно вернуться на родину, а 95% опрошенных полагают, что объёмы финансовой поддержки польского государства беженцам должны сокращаться», – говорится в публикации Rzeczpospolita.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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