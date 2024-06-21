В Киргизии шесть детей погибли при падении машины в пруд

Иномарка с 10 пассажирами свалилась в пруд в Чуйской области Киргизии. Шесть детей не смогли выбраться из воды и погибли, передает ТАСС со ссылкой на местное УВД.

Водитель «Фольксваген Джетта» не справился с управлением, и машина угодила в водоем около села Алтын. В салоне находились 11 человек, восемь из них – дети. На берег сумели выбраться только пять человек. Шесть детей в возрасте от 4 до 9 лет утонули.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

В Челябинской области легковой автомобиль с двумя рыбаками съехал в озеро. Один мужчина сумел выбраться на берег, второй утонул.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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