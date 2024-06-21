Солдаты КНДР нарушили границу Южной Кореи в третий раз за месяц

Солдаты КНДР пересекли разделительную линию между двумя Кореями в третий раз за неделю. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) в Южной Корее по-прежнему считает все случаи непреднамеренными, передает агентство «Рёнхап».

Несколько северокорейских военных зашли на территорию Южной Кореи, пока сотни солдат работали в близлежащем районе. Южнокорейские военные сделали несколько выстрелов в воздух, и нарушители вернулись на свою территорию.

Представитель JCS заявил, что нарушение границы было непреднамеренным. Южнокорейские военные предполагают, что подобные случаи повторятся, поскольку военные КНДР «проводят операции в нескольких местах демилитаризованной зоны».

С начала месяца это уже третий случай нарушения границы между двумя Кореями. В Сеуле заявили, что все три инцидента были случайными. Военные КНДР после первых предупредительных выстрелов возвращались на свою территорию и не проявляли агрессии.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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