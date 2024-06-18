Северокорейские солдаты пересекли границу с Южной Кореей

Несколько десятков северокорейских солдат пересекли границу с Южной Кореей, а затем отступили под предупредительным огнем южнокорейской армии, сообщил во вторник Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле. Вторжение произошло за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин должен был прибыть в Северную Корею с государственным визитом, отмечают западные СМИ.

Отмечается, что это второй за две недели инцидент, когда северокорейские солдаты пересекли межкорейскую демаркационную линию, разделяющую два государства. Так, 9 июня несколько солдат с севера ненадолго вошли на территорию Южной Кореи и отступили после звуковых предупреждений и предупредительных выстрелов со стороны солдат Южной Кореи.

Напомним, что две Кореи разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ) шириной 4 км. Разделительная линия находится посередине. Северная и южнокорейская стороны демилитаризованной зоны сильно укреплены, но сама демаркационная линия, расположенная в центре этой заминированной зоны, обозначена лишь простыми знаками.

Отношения между Севером и Югом в настоящее время переживают один из самых напряженных периодов за последние годы. Технически две страны остаются в состоянии войны, конфликт, который противостоял им с 1950 по 1953 год, закончился перемирием, но мирного договора нет до сих пор.

За последние недели Пхеньян отправил в Южную Корею сотни воздушных шаров, нагруженных мусором – он послал соседям окурки, использованную туалетную бумагу и даже экскременты животных. Таким образом Северная Корея отреагировала на отправку на свою территорию с юга на воздушных шарах листовок, враждебных лидеру Ким Чен Ыну и его семье, а также мелких долларов, и USB-накопителей с записями популярных к-поп групп и южнокорейскими сериалами.

Север и Юг также установили громкоговорители возле границы с целью возобновления звукового пропагандистского вещания, приостановленного с 2018 года.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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