В Индии почти 150 человек отравились суррогатным алкоголем

На юге Индии 47 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем. Еще около 100 человек попали в больницы, передает Reuters со ссылкой на данные властей.

Массовое отравление случилось в штате Тамил Наду. Все пострадавшие пили ликер, в котором специалисты нашли метиловый спирт. Общее число отравившихся приблизилось к полутора сотням человек, из которых 47 умерли.

Многие отравившиеся находятся в тяжелом состоянии, и число погибших может увеличиться. Только в минувшую ночь умерли 11 человек. На утро 21 июня под надзором врачей находились 118 человек.

Полиция выяснила, что алкоголь разливали в городе Каллакуричи, недалеко от столицы штата Ченнаи. В регионе конфисковали 200 литров суррогатного напитка, возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека за продажу контрафакта и 10 чиновников за халатность.

Правоохранители задержали двух жителей Челябинской области за торговлю контрафактным алкоголем. У них изъяли 23 580 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией стоимостью более 7,6 млн рублей.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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