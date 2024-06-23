Еще четыре ребенка умерли от голода в Газе

Еще четыре ребенка умерли голодной смертью в секторе Газа на фоне блокировки гуманитарных грузов на границе израильскими военными. Общее число погибших палестинцев достигло 37 551 человек.

Глава больницы «Камаль Адуан» Хусам Абу Сафия на севере анклава сообщила, что за неделю у них четыре ребенка умерли из-за истощения. За минувшие две недели в больницу поступили 250 детей с признаками острого недоедания. Врачи борются за их жизнь, но набор медикаментов ограничен, поскольку грузовики с гуманитарным грузом не могут въехать в Газу.

Абу Сафия призвал международные организации приложить больше усилий для помощи жителям анклава, особенно его северной части. В том числе, обеспечить ввоз продуктов и питьевой воды, топлива, передает агентство «Анадолу». В больницах не хватает персонала: некоторые убиты, часть похищена.

Общее число жертв израильской военной операции в секторе Газа достигло 37 551 человек, еще 85 911 пострадали. Сотни числятся пропавшими без вести, поскольку после ударов ЦАХАЛ под развалинами домов остаются люди.

При этом, Израиль нарастил военные усилия в районе Рафах: удары стали массированными, военные взрывают жилые дома, бомбят лагеря беженцев. Вертолеты и танки ведут бои в центральной части города, передает телеканал «Аль-Джазира».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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