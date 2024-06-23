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Воскресенье, 23 июня 2024, 11:58 мск

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СМИ узнали подробности о самой большой авиабазе НАТО в Румынии

Фото: официальный сайт НАТО

Крупнейшая в Европе авиабаза НАТО разместится в румынской деревне Михайл-Когэлничану. Там будет находиться эскадрилья румынских F-16, пишет портал телеканала BBC.

Деревню активно готовят к новой роли, на территории идет строительство и подготовка к размещению военных и техники. Вскоре на авиабазу прибудут недавно купленные у Норвегии истребители F-16, беспилотники MQ-9 Reaper.

По данным телеканала, на военной базе разместят военнослужащих ВВС и ВМС НАТО из 32 стран.

В марте Бухарест сообщил, что расширение 57-й авиабазы румынских ВВС сделает объект самой большой в Европе базой НАТО. На строительство потратят почти 2,5 млрд евро, а инфраструктура и военный городок займут порядка 2800 га.

Бухарест, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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