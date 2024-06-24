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Понедельник, 24 июня 2024, 10:24 мск

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На греческом сухогрузе члены экипажа пострадали в результате атаки хуситов

Судно Transworld Navigator под флагом Либерии подверглось атаке йеменских хуситов. Сухогруз получил повреждения, несколько членов экипажа были ранены. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

«Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение (...) хуситов угрожает региональной стабильности и жизни моряков в Красном море и Аденском заливе», – говорится в сообщении. Отмечается, что судно продолжило движение по ранее намеченному маршруту.

Хуситы запустили беспилотник в ходе операции по уничтожению судна Transworld Navigator в Красном море. По словам представителя хуситов Яхьи Сари, в результате прямого попадания сухогруз был поврежден.

Кроме того, несколько крылатых ракет были выпущены по судну Stolt Sequoia в Индийском океане. Сари подчеркнул, что цели операции были достигнуты.

Представитель хуситов отметил, что сухогрузы были атакованы из-за того, что компании-владельцы нарушили запрет на вход в порты оккупированной Палестины.

Сана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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