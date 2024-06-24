Число умерших от голода детей в секторе Газа превысило 30 человек

Еще двое младенцев умерли от голода в больнице Камаль Адван на севере Газы. Общее число погибших палестинцев в анклаве достигло 37 598 человек. Организация Save the Children сообщила, что 21 тыс. детей числится пропавшими без вести с начала конфликта.

В больнице Камаль Адван подтвердили смерть еще двух детей от недоедания. Общее число умерших голодной смертью достигло 31 человека.

Минздрав сектора Газа обносил статданные о погибших и пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. По меньшей мере 37 598 человек убиты и 86 032 ранены. По данным организации Save the Children, около 21 тыс. детей пропали без вести и могут быть задержаны, похоронены под завалами или в братских могилах в результате бомбежки.

«Это война против детей. Дети в секторе Газа – это большая цена израильского геноцида в секторе Газа. Дети также подвергаются военным преступлениям и преступлениям против человечности. Основные права детей в Газе постоянно нарушаются, это уже система для израильской армии», – заявил гендиректор организации по защите прав детей в Палестине Халед Кузмар в эфире телеканала «Аль-Джазира».

В организации считают, что около 4000 детей находятся под завалами, куда невозможно добраться без тяжелой техники, для которой нет топлива. По меньшей мере 17 тыс. детей находятся в анклаве, но потерялись или были разлучены с родными.

За минувшую неделю на севере Газы четыре ребенка умерли от недоедания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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