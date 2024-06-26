Военные расходы в мире достигли максимума с 1990 года

Военные расходы в мире в 2023 году достигли рекордных показателей с 1990 года – 306 долларов на человека. Об этом сообщается в докладе Росконгресса «Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024».

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля военных расходов в мировом ВВП выросла с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов достигли 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долларов.

В целом в мире на военные расходы в 2023 году было потрачено 2,443 трлн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. «Рост на 6,8% в годовом выражении оказался максимальным с 2009 года и привел к тому, что глобальные расходы достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений SIPRI», – говорится в документе.

Больше других на военные нужды тратили государства Ближнего Востока – 4,2% ВВП, затем идут страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%).

Аналитики указывают на то, что финансирование возросших военных расходов может потребовать от правительств наращивания долга или повышения налогов, что в свою очередь приведет к замедлению роста ВВП.

Главная опасность состоит в том, что мировая экономика переживает процесс фрагментации. «Формируются различные макрозоны, конкурирующие между собой в финансовой, торговой, технологической и других отраслях. Связанные с этим геоэкономические тренды создают значительные риски замедления роста мирового ВВП, снижения рентабельности компаний и повышения инфляции в крупнейших экономиках», – отмечается в докладе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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