Польша и Прибалтика попросили ЕС укрепить их границу с Россией

Прибалтийские страны и Польша попросили Евросоюз выделить деньги на строительство оборонных сооружений на границе с Россией, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил за укрепление стран ЕС на стыке с российской территорией.

«Мы направили письмо, поскольку у нас есть общая граница с Россией и Белоруссией, есть угроза. Нам необходимо построить оборонную инфраструктуру», – сказала Каллас. Она отметила, что в запросе не указана стоимость проекта.

Столтенберг считает, что укрепление границ стран Прибалтики «должно быть сделано».

«Как их финансировать – это национальное решение. Если они смогут привлечь финансирование Евросоюза – это их дело, главное, чтобы это было сделано», – цитирует чиновника ТАСС.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что забор на границе с Белоруссией «можно преодолеть за 25 секунд». Пограничники с начала года пресекли около 20 тыс. попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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