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Среда, 26 июня 2024, 18:37 мск

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Министр обороны Польши выразил недовольство забором на границе с Белоруссией

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Сейме (парламенте) страны в среду, 26 июня, заявил, что забор на границе с Белоруссией, построенный за 1,6 миллиарда злотых (около 400 млн. долларов), «можно преодолеть за 25 секунд», – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Косиняк-Камыш сказал: «Достаточно двадцать пять секунд, чтобы раздвинуть прутья этого забора и преодолеть его. Для этого применяются домкраты, и те, кто находятся с той стороны, действуют умело и быстро. Только за первую половину 2024 года было совершено около 20 тысяч попыток незаконного пересечения нашей границы».

Следует отметить, что длина забора, построенного Польшей на границе с Белоруссией, составляет 186 километров, его высота пять метров, а его возведение обошлось бюджету республики в 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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