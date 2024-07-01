Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Тысячи недовольных собрались на площади Республики в Париже после объявления предварительных итогов первого тура выборов в парламент. Акция протеста быстро переросла в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ.

По данным Associated Press, тысячи людей собрались на стихийный митинг, чтобы выразить протест крайне правому Национальному объединению. Предварительно, оно набрало 33% голосов в первом туре выборов. Левый альянс набрал около 28% голосов, и это уменьшило его шансы получить большинство во втором туре, отмечает Politico.

К толпе протестующих присоединилась радикально настроенная молодежь из движения black bloc, и акция протеста переросла в беспорядки. Участники били витрины кафе и магазинов, поджигали мусорные баки. К месту беспорядков прибыла полиция и, чтобы утихомирить толпу, применила слезоточивый газ.

Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов из-за поражения президентской партии на выборах в Европарламент. Аналитики назвали решение Макрона «большой авантюрой», которая потерпит фиаско. Второй тур парламентских выборов назначен на 7 июля.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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