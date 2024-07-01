Непомерный госдолг США угрожает обороноспособности страны

В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения государственного долга, который достиг 34,5 трлн долларов. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом The National Interest.

Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж напомнили о предупреждении, прозвучавшем со стороны республиканцев в Объединенном экономическом комитете конгресса. Продолжающий свой рост долг угрожает экономическому развитию, что повлияет на способность Штатов занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы», – отметили авторы исследования.

С подобным предупреждением еще 14 лет назад выступил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен. «Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам – поверьте адмиралу Маллену», – подчеркнули аналитики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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