Новый Майдан ждет Украину из-за краха экономики, предсказал депутат Верховной рады страны Евгений Шевченко. По его словам, возможности украинской экономики уничтожены, страна держится только на вливаниях с Запада.

«С точки зрения экономики, мы стали закрытой страной. Как внутри, так и внешне. Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи Запада», – написал депутат Рады в телеграм-канале.

Шевченко отметил, что страна живет за счет помощи Запада, потому что собственная экономика уничтожена в результате конфликта с Россией и действий украинских силовиков.

«Возможности экономики исчерпаны и уничтожены. Страна уже давно перестала зарабатывать. Живем за счет налогоплательщиков других стран», – написал депутат.

Порядка 75% компаний на Украине столкнулись с дефицитом кадров из-за массовой мобилизации. Работодатели не могут забронировать даже ключевых специалистов на стратегических предприятиях.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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