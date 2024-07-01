Старый да малый: на украинском рынке труда заканчиваются мужчины

На украинском рынке труда заканчиваются мужчины – из-за массовой мобилизации с дефицитом кадров уже столкнулись 75% компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работодатели заявляют, что не могут забронировать даже ключевых специалистов на стратегических предприятиях: пока оформляется бронь, работникам вручают повестки, и добиться отсрочки могут далеко не все.

«Чтобы оформить бронь, человек должен сам пойти в ТЦК и пройти медкомиссию. Как раз на этом этапе многим вручают повестки. То есть брони они попросту не дожидаются», – рассказывают работодатели. Ряд из них пытаются для ускорения процесса бронирования использовать административный ресурс – связи в правительстве страны и региона. Возможность предоставить сотрудникам отсрочку от мобилизации стала конкурентным преимуществом бизнеса, что позволяет таким компаниям устанавливать зарплату ниже рыночного уровня. Но компаний, гарантирующих бронь, меньшинство.

Из-за опасений получить повестку, мужчина начали массово увольняться. Процесс усилился после 18 мая, так как, согласно новому закону о мобилизации, работодатели обязаны сообщать в ТЦК о всех военнообязанных мужчинах и даже в случае необходимости «доставлять» их в военкоматы.

В итоге предприятия и организации с традиционно мужской работой остались практически без сотрудников. Так, на сегодняшний день дефицит водителей-международников превышает 50%, а некоторые транспортные компании смогли забронировать не более 5% водителей.

Дальнобойщики массово бросают фуры за границей и не возвращаются на Украину, многие увольняются и ищут работу без оформления, пусть и с меньшей зарплатой. Как результат транспортные перевозки существенно просели.

Проблему приходится решать за счет женщин: дама за рулем тяжелой грузовой или спецтехники становится на Украине обыденностью. Ряд фирм сами обучают женщин водить самосвалы и фуры. При этом отмечается, что дорожная инфраструктура не приспособлена для водителей-женщин, поэтому работать на фурах им будет, как минимум, некомфортно.

Кадров не хватает не только грузоперевозчикам.

«Все рабочие специальности на сегодня в дефиците, начиная от грузчиков и заканчивая слесарями и станочниками», – говорит глава Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко.

Киевскому метрополитену из-за кадрового дефицита пришлось изменить график движения поездов. «В одном из киевских ОСМД, которое, готовя дом к зиме, собирается установить на крыше многоэтажки солнечные панели, рассказали, что нашли и деньги, и оборудование. Но неожиданно столкнулись с проблемой подготовки проектной документации и установки панелей, так как у многих специализированных фирм попросту не хватает людей – часть мобилизованы, часть – уволились, – пишет Страна.ua. – И такая ситуация практически во всех сегментах – от доставки до продаж, производства и сервиса».

Большие проблемы отмечаются в строительстве: дефицит кадров оценивается в 30% – 40%. В первую очередь, не хватает грузчиков, каменщиков, бетонщиков. Женщины заменить их вряд ли смогут – слишком тяжелый труд. Поэтому приходится привлекать иностранцев – граждан среднеазиатских стран, Молдовы, Ближнего Востока, Африки.

При этом работодатели отмечают, что процедуры оформления иностранных специалистов слишком сложны. Кроме того, за сотрудников-иностранцев приходится платить повышенные налоги.

Бизнес пытается привлекать 18-20 летних мужчин. Но из-за отсутствия необходимого образования и опыта они не могут рассчитывать на высокую зарплату, а низкая молодежь не привлекает.

Поэтому на работу начали возвращать пенсионеров: в некоторых компаниях даже сварочные и другие нелегкие работы выполняют мужчины старше 70 лет.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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