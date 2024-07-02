В Мексике 19 человек погибли при столкновении наркобанд

Порядка 19 человек погибли в результате перестрелки между двумя бандами, занимающимися нелегальным сбытом наркотиков, в городе Ла Конкордия в Мексике. Все были застрелены и при себе имели запасные обоймы для огнестрельного оружия, пишет портал N+.

Предварительно, перестрелка велась с использованием тяжелого вооружения. Все погибшие были одеты в темную одежду и тактические жилеты, при них нашли обоймы для огнестрельного оружия. Правоохранители установили, что перестрелка велась между картелями «Синалоа» и «Чиапас» из-за территории в штате Чиапас.

Шесть погибших опознали, они были гражданами соседней Гватемалы. Личности остальных пока неизвестны.

Как сообщал «Новый День», полученное Киевом от западных стран оружие попало на черный рынок и всплыло в Мексике: им оказались вооружены наркокартели.

Мехико, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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