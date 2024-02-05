Отправленное на Украину западное оружие нашли у наркокартелей и ХАМАС

Входившее в пакеты военной помощи Украине западное оружие замечено в Мексике и на Ближнем Востоке. После этой новости доверие Вашингтона к киевскому режиму стало еще меньше, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС. Сейчас западные страны усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения», – сказал собеседник из силовых структур.

Летом 2023 года МИД РФ обратил внимание на видеозапись с членами мексиканского наркокартеля в кадре, которые несли противотанковый гранатомёт АТ4 шведско-американского производства. Этот тип вооружений Запад активно поставлял Киеву.

В январе 2024 года The New York Times узнала, что почти 40 тыс. единиц оружия общей стоимостью более миллиарда долларов исчезли из пакета военной помощи Украине в неизвестном направлении. Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин отметила, что боевики ХАМАС используют американское оружие, которое могли получить из Афганистана и Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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