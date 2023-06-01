Переданное Киеву оружие от западных стран попало на черный рынок, а оттуда в другие государства, предупредило посольство России в Мексике. Об этом свидетельствует разошедшаяся в СМИ и соцсетях видеозапись с членами мексиканского наркокартеля в кадре.

Неизвестный оператор заснял со спины представителя одного из мексиканских наркокартелей в штате Тамаулипас. Мужчина несёт на плече противотанковый гранатомёт, в котором предположительно узнали АТ4 шведско-американского производства.

«Данный вид оружия активно поставляется на Украину. Пока Запад продолжает бездумно и бесконтрольно накачивать оружием киевский режим и зарабатывать на этом огромные деньги, мы, вероятно, становимся свидетелями последствий этих безответственных действий уже в Мексике», – заявили в пресс-службе российского посольства.

В дипмиссии отметили, что коррупционеры киевского режима наладили каналы поставок оружия на мировой черный рынок. Запад, отправляя на Украину оружие и боеприпасы, подрывает безопасность не только в европейском регионе, но и в других частях мира.

«Запад не осознает и не хочет принимать эти риски», – подчеркнули в дипмиссии.

МИД РФ уже отмечал, что поток переносных зенитных и противотанковых комплексов на Украину угрожает безопасности гражданских полетов во всем мире на фоне расцвета коррупции в Киеве. Кроме того, отправка на черный рынок западного оружия в таких количествах грозит Европе и остальному миру всплеском терроризма и полномасштабной криминальной войной.

Москва, Наталья Рязанова

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