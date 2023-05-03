Европу ждет всплеск терроризма и криминальная война

Европа и остальной мир оказались перед угрозой всплеска терроризма и начала полномасштабной криминальной войны на фоне продажи на «черный» рынок поставляемого на Украину западного оружия. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такой сценарий развития событий вполне устраивает Вашингтон.

«Не все, мягко говоря, на Западе хотят это видеть. Понятно, почему это не хочет видеть Вашингтон, потому что это одна из частей их стратегии по дестабилизации ситуации на европейском континенте, что очевидно. Почему это не хотят видеть официальные чиновники, представители, политические движения и партии, которые находятся у руля и обладают соответствующей информацией в странах ЕС, – непонятно. Думаю, ответ такой же, как и всегда, – потому что часть из них просто являются ставленниками или проводниками воли Вашингтона, а часть видимо просто из-за политической конъюнктуры предпочитает молчать, не понимая к чему это молчание приведет… То вооружение всех видов, говорю в том числе, и о тяжелом вооружении, как это ни парадоксально, оно уже появилось и давно на европейских «черных» рынках вооружений», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что «черный» рынок» оружия невозможно контролировать. «Это возможность приобрести через неподконтрольные никаким правительствам спецслужбам информационные цепочки в Интернете любые виды вооружений, которые поставлялись западными странами киевскому режиму. Вы понимаете, для чего – организованная преступность, наркотрафик, трафик людей, грабежи, бандитизм, помимо всего прочего, перевалка этого всего в другие регионы мира… Есть, видимо, у них (в ЕС) иллюзия, что часть, которая проходит транзитом, их не коснется. В этой иллюзии они жили, когда творили своими руками «арабскую весну», когда разрушали Ливию, когда они пытались оккупировать Сирию. В этой иллюзии они пребывали, а потом были вынуждены очнуться, когда десятки, сотни тысяч, миллионы мигрантов просто физически пришли к ним со всеми проблемами и разбудили их», – констатировала Захарова.

«Бесконтрольная накачка Украины вооружениями западными странами провоцирует резкое обострение криминогенной обстановки не только в Европе, но и во всем мире. Она осуществлялась еще задолго до СВО на Украине, с момента госпереворота, с февраля 14-го года… Киевским властям до СВО выделили в виде военной помощи порядка $70,5 млрд… При этом контроля за получаемым вооружением оставался, эксперты говорят, крайне слабым – вообще никаким он не был. Даже в США и в Брюсселе на каком-то этапе лопнуло терпение относительно всех коррупционных схем, которые доминируют на Банковой с аффилированными структурами. Там потребовали расследования, были опубликованы материалы, были какие-то отставки, уголовные дела, преследования. Это только коррупционные схемы поверхностные были расследованы, а глубинные никто, конечно, не трогал, потому что, я думаю, это вообще единая цепочка, единая сетка. Это привело к превращению Украины в настоящую «серую» зону, откуда летальное оружие мигрировало в другие нестабильные регионы мира», – подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что объемы западной военной помощи киевскому режиму стали «по-настоящему беспрецедентными». «Количество американских, других западных вооружений, переданных на Украину, в разы превышают то, что Запад поставил моджахедам за 10 лет войны в Афганистане. Безответственное решение киевского режима о массовой раздаче огнестрельного оружия населению, попадание на теневой рынок военной продукции, поставляемой киевскому режиму иностранными государствами, приводят к его утечке в руки криминалитета и, конечно, террористов», – пояснила она.

«Торговля осуществляется, в том числе, с использованием криптовалют, а потребителем становятся террористы, экстремисты, криминальные группировки. Все это, без сомнений, послужит мощным катализатором передела преступных сфер влияния, мафиозных войн, в которых примут участие новые объединения криминальных группировок. Ну если опять же у кого-то есть ощущение, что это все там и останется, что это какой-то огороженных забором участок, куда, если ты человек законопослушный и добропорядочный никаким образом попасть не можешь, что это пройдет стороной, не коснется – это заблуждение, ошибка. Я бы сказала, это преступление так полагать и такую уверенность внушать своему населению. В том-то и дело, что, получая это оружие, криминалитет, террористы, экстремисты не используют их (вооружения) в отношении друг друга, они используют это в отношении мирных граждан, общества, государства в том числе», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Главная угроза – террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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