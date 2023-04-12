Западу пора задаться вопросом о безопасности гражданских полетов в мире из-за потока вооружений, поступающих из западных стран на Украину. Особую опасность представляют переносные зенитные и противотанковые комплексы, которые попадают на черный рынок из-за расцвета коррупции внутри киевского режима, отметили в МИД РФ.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей. Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», – цитирует заявление министерства РИА Новости.

Европейские страны и ЕС уже отправили на Украину оружие и военную технику общей стоимостью в 12 млрд евро. И не реагируют на сообщения об использовании западного вооружения для убийства мирных граждан ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей.

Осенью 2022 года Россия обратила внимание ООН, что коррупционеры Украины наладили каналы поставок оружия западного производства на мировой черный рынок. Особую угрозу представляет расползание ПЗРК и противотанковых комплексов, которые могут угрожать международной гражданской авиации и железнодорожному транспорту.

По данным МИД РФ, до 70% поставок западного вооружения, предназначенных ВСУ, на самом деле отправляются организованным преступным группировкам и террористам по всему миру.

Консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт призвал Вашингтон предпринять все меры для отслеживания оружия, поставляемого на Украину. Он предупредил, что без надлежащего контроля западное огнестрельное оружие, боевые машины и боеприпасы попадут на черные рынки Европы через маршруты контрабандистов, а «украинские военные и чиновники сколотят на этом состояния».

Москва, Наталья Рязанова

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