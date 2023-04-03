Офицер разведки армейского резерва США, консультант Госдепартамента Уэсли Саттервайт заявил, что чиновники ослабленной и потерявшей часть территории Украины, к концу конфликта «сколотят состояния» на боеприпасах, которые попадут на черные рынки Европы через маршруты контрабандистов, – сообщает в понедельник, 3 апреля, издание National Interest.

В статье для издания Саттервайт пишет: «Пришло время подумать о том, что будет после боевых действий. Помимо прочего, мы оставляем американскую военную технику на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнется с пророссийски настроенным повстанческим движением».

«Вашингтон вправе требовать отчетности за оружие, которое он посылает Владимиру Зеленскому, так как ответственное за надзор посольство США в Киеве не может управиться с таким объемом. Соединенные Штаты должны увеличить количество инспекций на местах. Необходимо создать электронную базу данных с фотографиями, серийными номерами и геолокационными метками. Без надлежащих мер, западное огнестрельное оружие, боевые машины и боеприпасы попадут на черные рынки Европы через маршруты контрабандистов, а украинские военные и чиновники сколотят на этом состояния», – считает офицер американской разведки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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