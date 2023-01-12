До 70% поставок западного вооружения не доходит до Украины – Захарова

До 70% поставок западного вооружения, предназначенных Вооруженным силам Украины, на самом деле отправляются организованным преступным группировкам и террористам по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Конфликт на Украине превратился в золотую жилу для военно-промышленного комплекса США. Используя украинский народ в качестве пушечного мяса, американская элита независимо от партийной принадлежности исправно обслуживает интересы собственных промышленников, которые наживаются за счет военных поставок как на Украину, так и в другие страны. В ответ на соответствующие обращения киевского режима в конце декабря 22-го года в Капитолии одобрили выделение Украине в будущем, уже наступившем 23-м финансовом году, дополнительно почти 45 млрд долларов. А 6 января стало известно о предоставлении киевскому режиму нового пакета продукции военного назначения на сумму практически 3 млрд долларов», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на главную цель Запада на Украине – «любой ценой нанести максимальный ущерб России, доктринально объявленной главным противником США». «Американское и другое западное оружие на Украине, я хотела бы еще раз об этом сказать, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что об этом не знают, – это их проблема. Мы об этом говорили неоднократно», – заявила она.

При этом Захарова обратила внимание на «многочисленные свидетельства использования не по назначению поставляемого странами НАТО оружия на Украину». «С первых же недель мы предупреждали, что эти поставки будут расползаться, в первую очередь, конечно, по европейскому континенту, но никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой этого самого оружия, которое будет распространяться на черном рынке и так далее. Все это имеет уже системную основу, это не просто явления частные единичные. Это уже реальность глобальная», – подчеркнула дипломат.

Представитель МИД РФ также отметила многочисленные факты, подтверждающие сложившуюся систему торговли выделяемым Украине оружием. «По данным Европола, криминальные сети планируют обеспечить контрабанду большого количества оружия и боеприпасов, в том числе, тяжелых вооружений, использую существующие маршруты поставок и онлайн платформы. Представляете, не холодное, а тяжелое вооружение. Тяжелое вооружение теперь покидает территорию Украины в неизвестных направлениях», – напомнила она.

«4 августа 22-го года американская компания CBS выпустила документальный фильм «Вооружая Украину». Это расследование не было масштабным. Оно посвящено контрабанде оружия и участившимся случаям его появления не на территории Украины. Волонтеры, которые участвовали в съемках, военные специалисты утверждают, что… Теперь – внимание! СиБиЭс не российское СМИ. Так вот, они утверждали – от 60 до 70% западной помощи вовсе не доходит до ВСУ Украины. От 60 до 70% – не то, что достигает ВСУ и потом исчезает, а вообще не доходит. То есть, если мы исходим из этих цифр, то доходящие 30-40% тоже подвержены таким же тенденциям. Представляете, о каких партиях, о каком количестве оружия, которое расползается без контроля вообще, идет речь? Однако спустя несколько дней чтобы вы думали произошло с этим фильмом? Правильно – он без предупреждения был удален с сайта телекомпании. Авторы объяснили это необходимостью обновить данные по теме, дискредитирующие украинских военных цитаты просто исчезли из анонсов фильма. А это были данные экспертов. Все было зачищено, в том числе, и в соцсетях», – отметила Захарова.

Представитель МИД России также привела данные, что украинское оружие уже появилось в Африке, Европе, Скандинавских странах. «Вооружения, изначально направляющиеся на Украину, в том числе, штурмовые винтовки, пистолеты, гранаты и боевые дроны были обнаружены в нескольких европейских странах. В чемодане боевой дрон вывезти нельзя ни самолетом, ни поездом, ни пароходом, никак. То есть, это должна быть совершенно иного уровня цепочка доставки и поставки этих боевых средств в страны не назначения. По его (комиссара полиции Финляндии) словам, преступные группировки Финляндии очень заинтересованы, это цитата, в приобретении современных военных систем, боеприпасов и оружия. Он сообщил, что украинское оружие уже появилось в Нидерландах, Дании и Швеции. Все три государства, знаете, как прокомментировали эти данные своего соседа Финляндии, – никак. Они просто воздержались от комментариев», – подчеркнула она.

«1 ноября 22-го года в статье «Вашингтон пост» со ссылкой на анонимные источники в госдепе США отмечалось, что из 22 тысяч единиц вооружений, которые требуют особого контроля, проинспектировано было лишь 10%. 17 ноября 22-го года Конгресс США анонсировал введение системы аудита всех поставок и финансовых траншей на Украину. Как объяснила представитель республиканцев в нижней палате, один из авторов инициативы Марджори Тейлор Грин – это цитата – американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО, конец цитаты. Я бы сказала, что это вопрос уже не денег, это вопрос совершенно другого порядка. Американские и другие налогоплательщики, да и граждане просто всего мира вообще-то имеют право знать, куда и в каких объемах расползается натовское оружие», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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