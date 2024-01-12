Медведев раскрыл настоящую причину ударов США по Йемену

Ударами по Йемену американские власти пытаются отвлечь внимание от «проблемных киевских подопечных», разворовавших военную помощь на миллиард долларов, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. Оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!» – написал политик в своем блоге.

Он обратил внимание на публикацию The New York Times о провальной попытке Пентагона отчитаться за выделенные Украине средства. Военное оборудование и почти 40 тыс. единиц оружия общей стоимостью более миллиарда долларов исчезли в неизвестном направлении. Американские чиновники не смогли его отследить и опасаются, что часть военной помощи для Киева могла оказаться на черном рынке. И это не повысит шансы согласования нового пакета помощи для Украины.

«Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. В этом вся философия украинской элиты. Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском разворовано в кратчайшие сроки», – предупредил Медведев.

Напомним, Медведев отметил, что оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле, а позже может оказаться во всех горячих точках.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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