Западное оружие активно используется в конфликте в Израиле, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Еще недавно это оружие было отправлено западными союзниками на Украину.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках», – написал Медведев в блоге.

Политик отметил высокий уровень коррупции на Украине, которая проникла во все сферы, включая топливную и продовольственную. По его мнению, часть новых поставок Запада вскоре появится на черном рынке.

«Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва», – предупредил Медведев.

Накануне конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин допустила, что применяемое боевиками ХАМАС американское оружие могло попасть к ним из Афганистана и Украины. Она призвала Пентагон вместе с израильскими военными отследить серийные номера захваченного у боевиков оружия.

Весной 2023 года консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт предупредил, что чиновники Украины к концу конфликта «сколотят состояния» на продаже полученных от Запада боеприпасов и оружия на черные рынки.

Москва, Наталья Рязанова

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