Израиль назвал сроки окончания военной операции в Рафахе

Израильская армия намерена по меньшей мере четыре недели продолжать военную операцию в Рафахе, чтобы ликвидировать все туннели движения «Хамас». Израильские удары продолжаются в центре и на юге сектора Газа, и люди в отчаянии бегут из районов, которые ранее были объявлены безопасными, передает телеканал «Аль-Джазира».

Военные сообщили, что им «понадобится еще несколько недель, чтобы ликвидировать туннели» в Рафахе. ЦАХАЛ объявила немедленную эвакуацию из городов Хан-Юнис и Рафах, но одновременно продолжает наносить удары по мирным кварталам в обоих городах, а также в Газе.

В Хан-Юнисе в результате артобстрела восемь человек погибли. Атаки авиации и беспилотников по лагерю беженцев Нусейрат разрушили два дома, погибли ребенок и взрослый. По данным Красного Полумесяца, за ночь в Хан-Юнисе убиты восемь человек и более 30 получили ранения.

В конце июня начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил об успехе военных и о том, что группировка «ХАМАС» в Рафахе практически уничтожена.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube