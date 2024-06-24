В Израиле заявили, что «практически» уничтожили ХАМАС в Рафахе

Начальник генерального штаба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что у израильских военных в Рафахе огромные успехи, а группировка палестинского движения «ХАМАС» практически уничтожена, – передает в понедельник, 24 июня, издание The Jerusalem Post.

Согласно сообщению израильского издания, Халеви сказал: «У нас огромные успехи в боях в Рафахе. Мы приближаемся к моменту, когда сможем сказать, что полностью уничтожили бригаду ХАМАС, базирующуюся в Рафахе. Наши военные убили много террористов и уничтожили огромное количество инфраструктуры».

Ранее в понедельник, 24 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете (парламенте) заявил, что не закончит войну, пока не освободит всех заложников, не уничтожит ХАМАС и не вернет жителей южных районов в их дома.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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