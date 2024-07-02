Индия разрабатывает ракету для доставки человека на Луну

Индия начала разработку ракеты, которая доставит человека на Луну. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Как сообщил глава Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх, носитель получил название Next Generation Launch Vehicle (NGLV). Нижние ступени ракеты получат силовые агрегаты, использующие жидкие кислород и метан, верхняя ступень будет работать на криогенном двигателе.

Планируется, что на низкую околоземную орбиту носитель будет выводить более 40 тонн груза, а первого индийца удастся отправить на Луну к 2040 году.

Ранее сообщалось, что Индия запланировала на 2024 год первый полет космического корабля с экипажем. Проект компонентов корабля готов, идут испытания систем будущей ракеты-носителя.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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