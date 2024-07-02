В Греции эвакуируют туристов из-за пожаров

Греческие власти эвакуировали жителей и туристов с острова Кос из-за мощных природных пожаров. Пять человек пострадали от стихии, пожарные с трудом сдерживают огонь на островах Крит и Хиос.

Власти эвакуировали жителей деревни Кардамена и туристов, включая иностранцев, из близлежащего отеля на острове Кос, поскольку огонь приближался к поселению. Также мощные пожары пылают на Крите и Хиосе. На западе Хиоса объявили эвакуацию для жителей района Метохи, пишет Bloomberg.

Жара и порывистый ветер привели к тому, что за минувшие сутки в стране зарегистрировали 52 лесных пожара. 44 удалось потушить на ранних стадиях, а еще с восемью борются более 200 человек, включая волонтеров, семь пожарных самолетов и три вертолета. По данным AP, пять человек пострадали: четверо пожарных и один волонтер.

Местные власти сокрушаются, что начало туристического сезона испорчено. К тому же, начался самый жаркий сезон: максимальная температура на материке 2 июля составила 38°C, на острове Крит – 36°C.

В августе 2023 года греческим властям пришлось эвакуировать 13 поселений, порядка 20 тыс. человек. Два человека погибли, два пострадали в результате природных пожаров.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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