Страны НАТО договорились передать киевскому режиму военную помощь на 40 млрд евро в 2025 году. Но так и не смогли согласовать долгосрочную программу поддержки Украины, передает Reuters со ссылкой на западноевропейских дипломатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи киевскому режиму. Союзники должны были несколько лет делать взносы на общую сумму 40 млрд евро. Но эта инициатива не получила одобрения.

Союзники согласились только на разовый пакет помощи на ту же сумму в течение 2025 года. Каждая страна должна подавать отчет об отправленном оружии, чтобы не возникало сомнений в том, кто и какую долю расходов берет на себя.

В документ включили пункты о том, что его можно изменить после переоценки вкладов союзников на будущих саммитах НАТО. Ожидается, что финансовое обязательство подпишут на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

Ранее Столтенберг заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим независимо от того, кто возглавит Штаты после президентских выборов. Однако, руководство альянса само мало верит в такой исход, поэтому объявило, что НАТО возьмет на себя контроль за поддержкой Украины и обучением боевиков.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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